Shovlin complimenteert Red Bull: "Degene met de snelste auto heeft het beste concept"

Regerend constructeurskampioen Mercedes is bezig met een zeer lastig seizoen. De Duitse renstal moet veel snelheid toegeven op de concurrentie van Red Bull Racing en Ferrari. Coureurs Lewis Hamilton en George Russell worstelen met de wagen. Langzamerhand geeft men toe dat Red Bull veel verder is.

Mercedes heeft veel moeite met de nieuwe technische reglementen die sinds dit seizoen gelden in de koningsklasse van de autosport. De teams hebben dit seizoen veel verschillende ontwerpen, vooral op het gebied van de sidepods zijn er veel verschillen. Mercedes kwam met een soort niet bestaande sidepod alleen deze innovatie heeft nog geen windeieren gelegd voor de renstal.

Beste sidepods

Bij Mercedes durft men langzamerhand toe te geven dat Red Bull momenteel verder is. Mercedes-kopstuk Andrew Shovlin laat tegenover de internationale media weten wie de beste sidepods heeft: "Je zou zeggen dat degene met de snelste auto het beste concept heeft. Op het moment zal dat dus Red Bull zijn. Waar het volgend seizoen heen gaat is moeilijk te zeggen. De regels voor volgend seizoen veranderen. Dat gaat ook veranderen hoe de teams de auto's gaan ontwikkelen."

Nog geen keuze gemaakt

Bij Mercedes heeft men in ieder geval nog geen keuze gemaakt over het concept voor het aankomende seizoen. Shovlin is daar heel erg eerlijk over en spreekt zich erover uit: "We hebben als team nog niet bepaald hoe onze auto eruit gaat zien. We onderzoeken nog steeds veel verschillende concepten. Dat proces zal nog wel eventjes doorgaan. We gaan gewoon kijken naar wat ons de beste ontwikkelingskansen biedt binnen de nieuwe regels."