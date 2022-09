Alexander Rossi haalt uit naar F1 na superlicentiepunten discussie rondom Herta

In de afgelopen weken ging het veelvuldig over de Formule 1-interesse voor Colton Herta. De Amerikaanse Indycar-coureur was dichtbij een overstap naar AlphaTauri maar het superlicentiesysteem versperde hem de weg. Herta heeft te weinig superlicentiepunten en mag niet uitkomen in de Formule 1. De ontsteltenis is groot.

Herta is één van de grootste talent in de Amerikaanse Indycar Series. De Amerikaanse coureur testte eerder dit jaar voor het team van McLaren en liet al eerder weten dat hij wel oren had naar een overstap naar de Formule 1. In de Indycar is het echter knap lastig om genoeg superlicentiepunten te verzamelen en dat zorgt voor veel frustratie in de klasse.

Voormalig Formule 1-coureur Alexander Rossi ergert zich aan de zaak rondom de superlicentierel. De Amerikaan rijdt tegenwoordig in de Indycar en spreekt zich uit op Twitter: "Ik heb lang genoeg gezwegen, dus hier ga ik. Ik word zo moe van dit gedoe rondom superlicentiepunten. Het hele doel hiervan was om mensen die zich de sport in kopen weg te houden en dat het talent de motiverende factor moet zijn. Dat is geweldig. We zijn het er allemaal over eens dat Colton genoeg talent heeft om de Formule 1 te bereiken. Dat is fantastisch en hij moet die kans krijgen."