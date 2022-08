Rossi opgelucht na eerste IndyCar-overwinning in 1.133 dagen

Alexander Rossi rijdt sinds 2016 voor Andretti Autosports in de IndyCar-series. De Amerikaan zal echter aan het einde van dit seizoen overstappen naar het team van Arrow McLaren SP. Na een periode van maar liefst 1.133 dagen niet een race in IndyCar gewonnen te hebben, wist Rossi afgelopen zondag op de Indianapolis Motor Speedway eindelijk maar toch het eremetaal binnen te slepen.

Rossi zal aan het eind van dit seizoen afscheid nemen van Andretti Autosports, het IndyCar-team waar hij tot dusver deel van uitmaakte. De voormalig F1-coureur wist in 2016 de Indy500 te winnen en menig fan was ervan overtuigd dat Rossi nog veel meer podia binnen zou gaan slepen. Dit gebeurde echter niet. Rossi gebruikt het woord ‘opgelucht’ om zijn gevoel na de race van afgelopen zondag te beschrijven. “We hadden in het verleden zeker een paar kansen (om races te winnen) weggegooid. “Het zou heel jammer zijn als ik mijn laatste seizoen met het team niet met een overwinning kon afsluiten.” Voor Rossi werd de dry-streak van 1.133 dagen zonder raceoverwinning doorbroken.

Toch was er de kans dat de overwinning van Rossi na de race afgepakt had kunnen worden. Na de race werd namelijk geconstateerd dat het team van Andretti een regel over het minimumgewicht van de auto’s overtreden had. Rossi en zijn team konden echter opgelucht ademhalen wanneer de organisatie van de raceklasse het team alleen een boete van $25.000 had opgelegd. Indycar president Jay Frye zei tegenover RaceFans: “Vanuit een technisch perspectief is de manier hoe de auto een minimumgewicht van 771 kilogram bereikt heeft niet toegestaan. Om het minimumgewicht te bereiken, is de drinkfles inclusief inhoud van Rossi gebruikt als ballast. Dit is niet toegestaan en het team is hiervoor gestraft.”

Rossi laat weten het team van Andretti zeer dankbaar te zijn voor de ondersteuning de afgelopen jaren. “Het (afgelopen paar seizoenen) is moeilijk geweest voor ons allen. Het is moeilijk geweest voor Michael (Andretti, teameigenaar Andretti Autosports) en ook voor Rob (Edwards, COO van Andretti Autosports) en de sponsoren. Niemand heeft de handdoek in de ring gegooid. Niemand is gestopt. Dat was nooit aan de orde en ik ben Michael en alle engineers ontzettend dankbaar.”