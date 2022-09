Marko looft Verstappens volwassenheid: "Twee jaar geleden was dat onmogelijk"

Max Verstappen is momenteel hard op weg naar zijn tweede wereldtitel. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur gaat met een reusachtige voorsprong aan de leiding in het wereldkampioenschap. Verstappen maakt dit jaar wederom veel indruk en bij Red Bull zien ze de Nederlander steeds maar weer groeien.

Verstappen vocht afgelopen seizoen een titanenstrijd uit met Lewis Hamilton. De Nederlander besliste de strijd in zijn voordeel in de allerlaatste ronde van de allerlaatste race van het seizoen. Dit jaar is alles anders en domineert Verstappen het wereldkampioenschap. Het levert hem veel complimenten op en hij heeft meerdere bijzondere records in het het vizier.

Volwassener

Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko is enorm onder de indruk van de prestaties van Verstappen. De Oostenrijkse adviseur ziet dat zijn Nederlandse stercoureur steeds volwassener en volwassener aan het worden is. Marko sprak zich lovend uit bij Servus TV: "Naar mijn mening is hij veel volwassener geworden. Max toont steeds meer soevereiniteit en is tegelijkertijd ook nog eens sneller geworden."

Hongarije

Marko onderbouwt zijn mening graag met een voorbeeld uit het recente verleden. De Oostenrijker verwijst naar Verstappens zege op de Hungaroring: "Het beste voorbeeld is de eerste bocht in Boedapest. Hij kijk naar links en rechts en liet daarna twee auto's passeren om een botsing te voorkomen. Eén of twee jaar geleden zou dat echt onmogelijk zijn geweest. Hij wist dat hij een snel pakket had en dat werd dan weer uiteindelijk beloond met de overwinning."