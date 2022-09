Red Bull vindt nieuwe kledingsponsor voor aankomend seizoen

Het team van Red Bull Racing is op en naast de baan bezig met een zeer sterk seizoen. Op het circuit is Max Verstappen hard op weg naar een tweede wereldtitel. Naast het circuit sluit Red Bull veel grote sponsorcontracten. Ook vandaag maakte ze weer een grote deal bekend.

Red Bull maakte vandaag bekend dat ze vanaf 2023 in zee gaan met Castore als kledingsponsor. Het Britse bedrijf zal de teamkleding verzorgen en zal eveneens voor dezelfde kwaliteit kleding gaan zorgen voor de fans. Het is de zoveelste grote vis die Red Bull dit jaar binnenhaalt. Begin dit jaar sloten ze bijvoorbeeld ook al een grote titelsponsordeal met Oracle. Met Castore halen ze weer een ambitieuze partner in huis.

Castore is overigens geen onbekende naam in de Formule 1. Het Britse bedrijf werkt namelijk ook samen met het team van McLaren. Ook daar is men kledingsponsor en hebben ze met Daniel Ricciardo en Lando Norris twee sterke uithangborden in huis. Het kledingbedrijf maakt langzamerhand naam in de sportwereld en is naast in de Formule 1 ook actief in het tennis, cricket en voetbal. Volgend seizoen worden ze ook kledingsponsor van de Nederlandse voetbalclub Feyenoord.