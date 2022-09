Latifi niet onder de indruk van De Vries: "De plek waar de auto moet finishen"

Nicholas Latifi beleefde afgelopen weekend een zeer gênante Grand Prix op het circuit van Monza. Door veel gridstraffen mocht de Canadees ver naar voren starten en waren punten zeker niet onmogelijk. Latifi finishte echter ver in het achterveld en werd zoek gereden door zijn tijdelijke teamgenoot Nyck De Vries.

Latifi moest in Monza laten zien wat hij waard was. De Canadees is bezig met een teleurstellend seizoen en heeft nog geen enkel puntje gescoord. Zijn stoeltje voor aankomend seizoen is dan ook nog lang niet zeker en hij moest presteren. Inplaats van zijn team bij de hand nemen, sloeg hij een modderfiguur. De Vries werd negende en heeft daardoor nu al 2 punten, dat zijn er twee meer dan Latifi heeft.

Latifi zelf was na afloop nauwelijks onder de indruk van het resultaat van zijn tijdelijke Nederlandse teamgenoot. De Canadese Williams-coureur was er na afloop tegenover Viaplay nogal koeltjes over: "Dat is de plek waar de auto had moeten finishen. Wij verloren zes, zeven posities bij de start. Als we vooraan hadden gelegen dan hadden we de wagen om vooraan te blijven rijden. Onze auto is er echter geen om mee aan te vallen. Je blijft waar je bent en je kan jezelf verdedigen met de topsnelheid."