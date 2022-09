Hill kritisch op Latifi: "Hij heeft niet de snelheid om in deze positie te rijden"

Het team van Williams was afgelopen weekend één van de meest besproken renstallen van de Formule 1. Op zaterdagochtend moest Williams opzoek naar een vervanger voor Alexander Albon. De Thai had een blindedarmontsteking en werd last minute vervangen door Nyck De Vries. De Nederlander liet een ongekende indruk achter.

De Vries reed een ijzersterke race in Monza. De Nederlandse coureur had alleen de derde vrije training op zich voor te bereiden op de kwalificatie en de race. De Vries kende een aardige kwalificatie en mocht door de vele gridstraffen op de achtste plek starten. Hij reed een dijk van een race en kwam als negende over de streep.

Latifi

De Vries eindigde ver voor zijn tijdelijke teamgenoot Nicholas Latifi. De Canadees zakte wederom door het ijs en de kritiek was niet mals. Enkelvoudig wereldkampioen was zeer duidelijk tegenover Sky Sports: "In dit geval heeft Nicholas niet de snelheid om in deze positie te rijden in de Formule 1. Hij heeft een paar goede momenten gekend maar er komt een gast die nog nooit een Grand Prix heeft gereden en hij doet het fantastisch."

Wolff

Hill is dan ook wel te spreken over de prestaties van De Vries. De Britse oud-coureur was onder de indruk van de Nederlandse invaller: "Ik weet dat er gridpenalty's waren waardoor hij ver naar voren stond op de grid. Maar hij liet zich zien in de kwalificatie en maakte geen fout. Hij heeft genoeg gedaan om het nu over hem te hebben. Toto Wolff heeft het over hem. Dat heb je nodig om hier te rijden."