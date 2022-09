Minuut stilte voorafgaand Italiaanse Grand Prix voor Queen Elizabeth

Voorafgaand de Italiaanse Grand Prix zal de Formule 1-wereld vanmiddag stil staan bij het overlijden van de Britse koningin Elizabeth. De Britse vorstin overleed afgelopen donderdag in Schotland en ook de Formule 1 staat stil bij haar overlijden. Voorafgaand de de eerste vrije training was er ook een moment van stilte.

Veel teams rijden dit weekend rond met een eerbetoon aan de zeer populaire koningin. De meeste renstallen zijn immers gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. Volgens het pre-race document van de FIA zal de minuut stilte om 14:43 plaats vinden, direct daarna volgt het Britse volkslied. Afgelopen vrijdag verliep de uitzending van de trainingen op een sobere manier, het is nog niet duidelijk of dat nu ook het geval is.

