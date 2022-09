Red Bull bekijkt opties voor motorpartner vanaf 2026

Helmut Marko zegt dat Red Bull in gesprek is met Honda, maar benadrukt dat de Formule 1-activiteiten van het energiedrankbedrijf voort gezet kunnen worden zonder een motorpartner. Porsche bevestigde namelijk, nadat Red Bull dit zelf al eerder deed, dat de onderhandelingen voor 2026 over een samenwerking waren geklapt.

Porsche gaf in een verklaring aan: "De twee bedrijven zijn nu gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat deze gesprekken niet langer zullen worden voortgezet. Het uitgangspunt was altijd dat een partnerschap gebaseerd zou zijn op gelijke voet, wat niet alleen een motorpartnerschap zou omvatten, maar ook het team. Dit kon niet worden bereikt."

De focus van Porsche is naar verluidt nu gericht op McLaren of Williams, waarbij de autofabrikant toegeeft dat de regels voor 2026 ervoor gezorgd hebben dat de F1 nu een aantrekkelijke omgeving is geworden.

Porsche wilde alles bepalen

Het Oostenrijkse team Red Bull Racing staat erom bekend graag alles in eigen hand te houden, en met de juiste partners te werken. Volgens Marko wilde Porsche meteen alle zeggenschap: "Uiteindelijk wilde Porsche elke positie bij Red Bull vullen of verdubbelen. Met andere woorden, ze wilden bijna alles onder controle hebben. Zo werkt het natuurlijk niet."

Voor Red Bull betekent het dat Helmut Marko op zoek zal moeten naar een nieuwe partner of in ieder geval een ander pad zal moeten bewandelen. Marko zegt dat er niet gerouwd zal worden om de mislukking van de gesprekken. In gesprek met de Oostenrijkse radio OE3 zegt hij: "We hebben momenteel niemand nodig. Als blijkt dat er synergieën en voordelen zijn, dan staan ​​we daarvoor open. Nu de gesprekken met Porsche officieel op niets zijn uitgelopen, hebben we verrassende aanvragen gekregen."

De toekomst voor Red Bull ziet er dan ook goed uit. Alle belangrijke ingredienten om succesvol te zijn, zijn aanwezig in Milton Keynes. "We zijn in gesprek met Honda. Zoals we nu zijn, bevinden we ons in een goede positie. We hebben met Max Verstappen de snelste coureur onder contract tot 2028. We hebben Adrian Newey, de beste ontwerper. En we hebben een motorenfabriek die binnen 55 weken volledig operationeel zal zijn. De eerste motor is al gestart. Dat betekent dat we volledig zelfvoorzienend zijn."