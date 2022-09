Red Bull verbreekt pitstop-record in Zandvoort

De pitstops speelden gisteren een belangrijke rol in de Nederlandse Grand Prix. Het team van Red Bull Racing had dat goed begrepen en dat liet men ook zien tijdens de race op het circuit van Zandvoort. De Oostenrijkse renstal verbrak gister namelijk het record van de snelste pitstop van het jaar.

De pitstop van Sergio Perez werd namelijk in een recordtijd afgewerkt. De Mexicaan kreeg in 2,09 seconden de beschikking over verse banden. Opvallend genoeg was dit eveneens de enige notering van Red Bull in de pitstop top tien. AlphaTauri veroverde de tweede tijd met de pitstop van Pierre Gasly, de Fransman kreeg binnen 2,34 de beschikking over nieuwe banden. Aston Martin maakte de top drie compleet met een pitstop van 2,37 seconden bij Lance Stroll.