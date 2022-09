Uitslag VT2 Nederland: Ferrari domineert, Verstappen valt tegen

De eerste dag van het Nederlandse Grand Prix-weekend zit er alweer op. Op het circuit van Zandvoort werd in de tweede vrije training de snelste tijd genoteerd door Charles Leclerc. Achter hem werd de tweede tijd geclaimd door niemand minder dan Carlos Sainz. De top drie werd compleet gemaakt door Lewis Hamilton.

Vlak voor de start van de tweede vrije training werd de Formule 1-wereld geconfronteerd met de uitkomst van de Piastri-zaak bij de CRB. De Australiër zal volgend seizoen gaan rijden voor het team van McLaren. Iedereen kon het nieuws op zich laten inwerken omdat de training een kwartier was uitgesteld. Dit had alles te maken met de incidentrijke kwalificatie van de Formule 2 voorafgaand de training.

Start

Om 17:15 Nederlandse tijd reden de heren coureurs de pitlane uit voor de tweede vrije training. De Aston Martins van Sebastian Vettel en Lance Stroll waren wederom als eerste op de baan te vinden. Vrijwel meteen volgde de rest van de coureurs. Ook Max Verstappen was weer te vinden op het Noord-Hollandse asfalt. De Nederlandse Red Bull-coureur kampte in de eerste vrije training me versnellingsbakproblemen maar zijn team had deze problemen opgelost voor VT2.

Verstappen

Verstappens tweede vrije training verliep niet geheel naar wens. De Nederlander kwam niet verder dan de achtste plaats op 0,697 seconden van de snelste tijd van Leclerc. Red Bull lijkt werk aan de winkel te hebben want ook Verstappens teamgenoot Sergio Perez kende een tegenvallende sessie. De Mexicaan kwam niet veel verder dan de twaalfde tijd. Ook in de eerste vrije training viel het resultaat van Perez tegen.

Snel

De teams van Ferrari en Mercedes zagen er wel snel uit. Mercedes-coureur Lewis Hamilton noteerde de derde tijd op 0,072 seconden van Leclerc. Leclercs teamgenoot Carlos Sainz was slechts 0,004 seconden langzamer dan de Monegask. Ook McLaren oogde snel en hetzelfde gold voor de Aston Martin van Lance Stroll. Ook Fernando Alonso was in zijn Alpine sneller dan Verstappen.

Pechvogels

Maar Verstappen was zeker niet de grootste pechvogel van de sessie. AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda zorgde in de slotfase van de training namelijk voor een rode vlag. De Japanner was van de baan geschoten en stond vast in de grindbak. Zijn teamgenoot Pierre Gasly moest een groot gedeelte van de training missen vanwege een technisch probleem. Ook Daniel Ricciardo stond eventjes in de pits met een olielek.