Albon trots na tiende plaats: "Eén van mijn beste races ooit"

Alexander Albon was afgelopen weekend één van de smaakmakers van de Belgische Grand Prix. De Thaise Brit was bezig met een goed raceweekend en overtrof zichzelf in de kwalificatie. Hij bereikte het derde kwalificatiedeel en mocht door de vele gridstraffen al zesde starten. Hij werd uiteindelijk tiende en hij was zeer tevreden.

Albon rijdt sinds dit jaar voor het team van Williams en dat doet hij zeker niet onverdienstelijk. In België hield hij geruime tijd een plekje in de punten vast. In de slotfase van de Grand Prix werd het lastig voor de Thai. Albon kreeg namelijk te maken met de aandringende Lance Stroll maar zag eveneens dat er zich een treintje vormde achter hem.

Beste race ooit

Albon hield zijn positie vast en was na afloop zeer tevreden met zichzelf. De Thaise Williams-coureur pakte een WK-puntje en deelde na afloop zijn vreugde met Motorsport.com: "Ik vind dat dit één van mijn beste Formule 1-wedstrijden ooit was. In de laatste stint voelde het meer als volhouden. Ik kon echt geen foutjes maken want anders werd ik gelijk ingehaald. De topsnelheid heeft ons een beetje gered. Ik was enorm blij toen ik de finishvlag zijn."

Trein

De Williams-coureur profiteerde van het treintje dat achter hem ontstond. Albon was eigenlijk wel blij met de DRS-trein achter hem: "Ik vond het wel mooi toen ik die trein zag ontstaan. Dat betekende dat iedereen het drukker zou krijgen. Als het alleen jou en de wagen achter is kan diegene het zich veroorloven om zich terug te laten zakken. Als er een trein is, moet iedereen de snelheid volgen. Ze kunnen dan niet de banden of de remmen koelen."