Sainz ergert zich aan 'onrealistische' updatecijfers

Alle ogen waren aan het begin van dit weekend gericht op het team van Ferrari. De Italiaanse renstal introduceerde in Imola een nieuw updatepakket. De nieuwe onderdelen werden gezien als een soort wondermiddel, maar volgens Carlos Sainz was dit allemaal een beetje overdreven.

Ferrari zag er op vrijdag snel uit in Imola. Op het Italiaanse circuit waren de rode bolides terug te vinden aan kop van de tijdenlijst. In de kwalificatie van gisteren moesten ze echter tijd toegeven op de McLarens en op de enigszins verrassende polesitter Max Verstappen. Carlos Sainz noteerde de vijfde tijd, maar door de straf van Oscar Piastri mag hij de Grand Prix van vandaag vanaf de vierde plaats starten.

Sainz is tevreden met hoe de updates functioneren. De Spanjaard wil de verwachtingen wel enigszins temperen, want hij vindt dat iedereen nogal overdreef. Hij wordt geciteerd door ESPN: "Alles werkt zoals we dat al hadden verwacht. Ik weet helaas niet waarom, maar om één of andere reden dacht iedereen dat we dit weekend gingen vliegen met het nieuwe pakket. Ik heb cijfers rond zien gaan die volledig buiten de realiteit staan, als we 0,1 seconden weten te winnen heeft het team het al goed gedaan. Ik zeg niet wat we precies hebben meegenomen, maar het is niet wat er werd geroepen."