NOS pakt uit met live-uitzending Nederlandse Grand Prix

Aankomend weekend staat de Nederlandse Grand Prix weer op het programma. De race op het circuit van Zandvoort was vorig seizoen een groot vaderlands sportfeest met Max Verstappen als stralend middelpunt. Dit jaar zijn er geen coronamaatregelen en zullen de tribunes dus nog voller zitten. Ook de televisie-uitzending omtrent de Grand Prix ziet er iets anders uit dan vorig jaar.

Vorig seizoen kon heel Nederland de Grand Prix immers bekijken via Ziggo Sport. De provider heeft de uitzendrechten van de race echter niet langer in handen. Sinds dit jaar is de Formule 1 in Nederland te zien bij Viaplay. De Nederlandse Grand Prix is dit jaar ook te zien bij de NOS op NPO1. De omroep pakt uit met de uitzending omtrent de Nederlandse Grand Prix.

De voorbeschouwing op de grootste publieke zender begint al om 13:30. Er zal vooruit worden gekeken met Bent Viscaal, Beitske Visser, Nyck de Vries, Frits van Amersfoort en data-engineer Ramon Drost. De race is volledig te zien bij de NOS, deze uitzending begint tien minuten voor de start van de race. Het commentaar wordt voorzien door Hans van Loozenoord en coureur Jeroen Bleekemolen. Na de race volgt er nog een na beschouwing tot 18:00. Het is voor het eerst in jaren dat de Formule 1 weer live te zien is bij de publieke omroep.