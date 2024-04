Viscaal vijfde bij start van nieuwe ELMS-seizoen: "Kopen we niets voor"

Afgelopen weekend werd het nieuwe seizoen van de European Le Mans Series afgetrapt. Op het circuit van Barcelona stond er met Bent Viscaal een Nederlandse kanshebber op de zege op de grid. Viscaal begon goed, maar schade en tegenvallende pitstops wierpen hem terug.

Viscaal komt dit seizoen uit in de ELMS voor het LMP2-team van Proton Competition. Hij deelde zijn wagen dit weekend met René Binder en Giorgio Roda. Ze mochten de 4 uur van Barcelona vanaf de pole position beginnen nadat Am-coureur Roda de snelste tijd had genoteerd in de kwalificatie. Roda begon vervolgens goed aan de race, maar toen Binder achter het stuur kroop ging het mis. Hij beschadigde de neus en bij de pitstop werd deze vervangen.

Podium

Viscaal mocht vervolgens het stuur overnemen, maar hij kon niet verder komen dan de vijfde plaats. Na afloop sprak Viscaal zich enigszins teleurgesteld uit: "Als je ruim een week in Barcelona doorbrengt voor de proloog, de opbouw van de race en de wedstrijd zelf, en dan als vijfde finisht, dan levert dat toch gemengde gevoelens op. Op zaterdag leek de snelheid prima in orde te zijn, en dat bewees Giorgio met zijn pole position. Een dag later ging alles van kwaad tot erger. Zonder de beschadigde neus had een podium mogelijk moeten zijn, maar daar kopen we niets voor."

Racen

In het ijzersterke ELMS-veld liet Viscaal een aantal mooie dingen zien. Hij was dan ook vooral blij dat hij weer plaats mocht nemen achter het stuur: "Ik ben in ieder geval blij dat ik weer heb mogen racen. Het was lang wachten sinds de laatste WEC-race van vorig jaar! Proton Competition is een fantastisch team met een geweldige erelijst en met Christian Ried heb ik een gelijkgestemde gevonden. Er is heel veel mogelijk in de nabije toekomst en het is nu aan ons om uit te dokteren hoe we deze LMP2-bolide op raceday aan de praat krijgen."