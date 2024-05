Viscaal maakt Hypercar-debuut op Laguna Seca

Bent Viscaal beleeft een bijzondere week. Op maandag werd bekend dat hij weer gaat deelnemen aan de 24 uur van Le Mans, en nu is ook duidelijk geworden dat hij zijn Hypercar-debuut zal gaan maken. Hij neemt aankomend weekend deel aan de IMSA-race op Laguna Seca.

Viscaal heeft in de afgelopen jaren naam gemaakt in de enduranceracerij. De Tukker rijdt dit jaar in de European Le Mans Series (ELMS) voor het team van Proton Competition. In zijn LMP2-bolide komt hij goed voor de dag, en volgende maand zal hij in deze klasse ook in actie komen tijdens de 24 uur van Le Mans. Aankomend weekend volgt eerst zijn debuut in de koningsklasse van de enduranceracerij, de Hypercars.

Viscaal zal namelijk een Porsche 963 van Proton gaan besturen in de race die onderdeel is van het IMSA-kampioenschap. Hij deelt de door Mustang Sampling-gesponsorde wagen met voormalig Formule 1-coureur Gianmaria Bruni. Ze komen in actie op het circuit van Laguna Seca. Viscaal is trots op zijn kans: "Dit is de kans waar ik al jaren voor werk. Ik kan mijn gevoel amper beschrijven. Natuurlijk wist ik dat ik, door te tekenen bij Proton, in een team terecht zou komend dat beschikt over meerdere auto's die uitkomen in de Hypercar-klasse. Ook was aan het begin van dit jaar al bekend dat ik ermee zou gaan rijden. Dat ik al op Laguna Seca mag racen, is ook voor mij verrassend nieuws."