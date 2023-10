Viscaal mag weer invallen in ELMS

Bent Viscaal maakt dit jaar veel indruk in de enduranceracerij. De Nederlandse coureur is dit seizoen actief in het World Endurance Championship, maar hij mag zich wederom gaan klaarmaken voor een invalbeurt in het ELMS. Ditmaal neemt hij plaats achter het stuur van de bolide van het team van Proton Competition.

Viscaal debuteerde vorig jaar in de European Le Mans Series en dat deed hij op een zeer sterke manier. Hij verdiende een zitje bij het LMP2-team van Prema in het WEC en ook daar presteert hij sterk. Prema heeft moeite om de koplopers bij te houden, maar Viscaal maakt een zeer stabiele indruk. Tussen de races op de WEC-kalender door mocht hij bij Pro Algarve Racing al twee keer invallen in het ELMS.

Nu mag hij ook in actie komen tijdens het dubbele slotweekend op het circuit van Portimão. Op 20 en 22 oktober neemt hij plaats in de LMP2-wagen van Proton Competition. Hij zal deze auto delen met Jonas Ried en Giorgio Roda. Aangezien laatst genoemde een bronzen coureur is, rijdt de equipe in de LMP2-Pro/Am-categorie. Viscaal reageert in een persbericht: "Het is een fantastische kans. Ik wil teambaas Christian Ried bedanken voor de mogelijk om in zijn auto te stappen. Ik weet ook dat het management van Prema mij goed gezind is, want zonder hun toestemming had ik dit weekend thuisgezeten."