Horner komt superlatieven tekort: "Fenomenale performance van Max"

Het team van Red Bull Racing kan in Spa met een gerust hart naar bed gaan. Max Verstappen verpulverde de concurrentie in de Belgische kwalificatie en zijn teamgenoot Sergio Perez noteerde de derde tijd. Verstappen zal door een gridstraf de race morgen vanuit het achterveld starten. Perez wordt gepromoveerd naar de tweede plek.

Verstappen reed een vrijwel foutloze kwalificatie en was zeer regelmatig veel sneller dan zijn concurrentie. De Nederlandse WK-leider sloeg een kolossaal gat met de concurrentie en reed slechts één run in Q3. Hij kon dus vanuit de pitbox toekijken hoe zijn concurrenten zich stukbeten op zijn snelste tijd.

Fenomenaal

Red Bull-teambaas Christian Horner was dan ook zeer tevreden met de snelle tijd van zijn Nederlandse coureur. De Brit loofde hem na afloop voor de camera's van Sky Sports: "Ongelofelijk. De pace van Max was echt goed. Zijn rondetijd was zo goed dat hij geen tweede run hoefde te doen. We hebben de motor dus rust gegeven. Het is een fenomenale performance. Ook zijn rondje in Q2 op gebruikte banden. Hij is echt on fire dit weekend."

Fantastische race

Horner verwacht dan ook veel van de race van morgen. Door de vele gridstraffen wordt het één grote loterij en starten Verstappen en Ferrari-coureur Charles Leclerc vanuit het achterveld. Horner heeft er zin in: "Het wordt een hard gevecht vanaf P15 maar hij start tenminste niet als laatste. We hebben een fantastische race voor de boeg met Charles en Max die zich naar voren moeten vechten. Checo staat perfect gepositioneerd tegenover Carlos."