Aston Martin twijfelt over inzet nieuwe achtervleugel: "Hangt af van budgetplafond"

Het team van Aston Martin introduceerde in Hongarije een zeer opvallende achtervleugel. De achtervleugel van de Britse renstal beschikte over een soort endplates aan de zijkant. De concurrentie bekeek het onderdeel met argusogen. Vanzelfsprekend vroeg men zich af of de vleugel wel legaal is.

Aston Martin zelf weet nog niet of men de vleugel vaker gaat inzetten. Dit heeft van alles te maken met de regelgeving omtrent het budgetplafond. Aston Martin weet namelijk niet zeker of het mogelijk is om meerdere soortgelijke vleugels te produceren zonder de regels omtrent het budgetplafond te overtreden. Het blijft daardoor een redelijk onduidelijke zaak voor het team.

Scala

Bij het team liggen al zeer veel vleugels in de opslag. Weinig van de achtervleugels beschikken echter over de in Hongarije geïntroduceerde update. Aston Martins performance director Tom McCullough legt deze situatie uit tegenover Motorsport.com: "We hebben al een breed scala aan vleugels. We hebben die al allemaal gemaakt. Veel van die vleugels hebben we al gebruikt op de verschillende soorten circuits."

Budget

De al geproduceerde vleugels lopen dus allemaal nog een stapje achter. De update uit Hongarije zit er nog niet op maar als men dit gaat aanpassen kost dit geld. De benodigde som geld moet worden betaald uit het budgetplafond-potje. McCullough geeft aan dat er op dit punt het probleem ligt: "Dat moet het dus wel waard zijn. Qua efficiëntie is het echt winst maar het gebruik van de update hangt af van het budgetplafond"