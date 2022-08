Mario Andretti geeft update over mogelijk F1-team: "We zijn ermee bezig"

Momenteel zijn er tien teams actief in de Formule 1. De kans is groot dat dit aantal in de aankomende jaren nog gaat groeien. Het is immers algemeen bekend dat het team van Andretti de sport wil betreden. De huidige teams reageerden niet bepaald enthousiast op de interesse maar de Amerikanen geven hun doel niet op.

Andretti kondigde eerder dit jaar aan dat ze onder de naam Andretti Global in 2024 de Formule 1 willen betreden. De interesse van het team onder leiding van Michael Andretti bestaat al zeer lang. Vorig seizoen probeerde Andretti het team van Sauber over te nemen, deze deal ketste op het laatste moment af. Men beweert over genoeg geld te beschikken om een eigen team op te zetten, de ambities zijn groot.

Andretti is momenteel actief in meerdere andere raceklassen en de Formule 1 past perfect in het plaatje. Racelegende Mario Andretti staat volledig achter de plannen van zijn zoon. In gesprek met IndyStar geeft hij een update over de plannen: "We zijn ermee bezig. Meer kan ik niet zeggen maar we zijn er elke dag mee bezig. Niets is gestopt. Het project gaat door, alles gaat door als we groen licht krijgen. Ik zou niet weten waarom ze ons zouden afwijzen met de toewijding die wij voor hen hebben."