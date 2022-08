McLaren voegt nog een coureur toe aan 2023 line-up

Het team van McLaren is dit seizoen veelvuldig betrokken bij bijzondere contractuele zaken omtrent coureurs. In de Indycars is het team immers betrokken bij de rel omtrent Alex Palou en in de Formule 1 is men waarschijnlijk betrokken bij de zaak omtrent Oscar Piastri. Nu heeft McLaren nog een coureur gepresenteerd.

McLaren is volgend seizoen actief in meerdere kampioenschappen. De Britse renstal rijdt volgend jaar in de Formule 1, de Formule E, de Indycars en de Extreme E. Men debuteert aankomend jaar in de Formule E en McLaren heeft de ervaren René Rast gepresenteerd voor het nieuwe team. Dat betekent dus dat de McLaren-coureurscarrousel een nieuw hoofdstuk heeft gekregen.

De Britse renstal presenteerde eerder dit jaar Alexander Rossi voor hun Indycar-team. Ook de Mexicaan Pato O'Ward staat volgend seizoen onder contract bij de Amerikaanse racetak van het team. Indycar-coureur Palou werd dus ook gepresenteerd maar een klasse werd specifiek niet benoemd in het bijbehorende persbericht. Huidig Indycar-coureur Felix Rosenqvist heeft nog een doorlopend contract maar weet nog niet in welke klasse hij gaat rijden. Rast is in ieder geval zeker van zijn plaats voor volgend seizoen.