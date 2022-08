Bottas geniet van nieuwe rol: "Een groter gevoel van voldoening"

Valtteri Bottas is momenteel bezig met een zeer aardig seizoen in dienst van Alfa Romeo. De Fin rijdt sinds dit seizoen voor de Zwitserse renstal en hij lijkt haast herboren. Na jaren in dienst te hebben gereden van Lewis Hamilton bij Mercedes, kan hij nu voor zijn eigen kansen gaan. Bottas voelt zich goed.

Bij Alfa Romeo kreeg de Fin voor het eerste in zijn loopbaan een meerderjarig contract. Het gaf hem rust en tevens is hij veel sneller dan zijn teamgenoot Guanyu Zhou. Bottas heeft een compleet andere rol dan in de voorgaande jaren en vecht veel stevige duels uit in het middenveld.

Motivatie

Bottas geeft zelf ook eerlijk toe dat hij zich zeer goed voelt. De Finse coureur geniet van zijn nieuwe rol en deelt dat met de buitenwereld in gesprek met Auto, Motor und Sport: "Deze nieuwe rol betekent veel voor mij en motiveert mij ook. Men verwacht dat ik het team help bij het zoeken van de juiste richting. Men verwacht dat ik help bij het tunen, het motiveren van het team en bij het voorbereiden van mijn jongere teamgenoot."

Voldoening

Bij Mercedes duurde het regelmatig zeer lang voordat men met een verzoek van Bottas aan de gang ging. Bij Alfa Romeo liggen de zaakjes iets anders voor Bottas. Nu is alles immers anders voor de Fin en hij is er dankbaar voor: "Deze grotere verantwoordelijkheid geeft je een groter gevoel van voldoening. Ik heb dan ook het gevoel dat ik nu iets te zeggen heb."