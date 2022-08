Mansell blijft zich verbazen door veiligheid in de huidige Formule 1

De veiligheid in de Formule 1 is in de afgelopen jaren flink verbeterd. Toch zijn er nog altijd punten waarop men nog verbetering kan boeken. Dit seizoen crashte Guanyu Zhou op spectaculaire wijze in Silverstone waarop men besloot de regels over de rollbar nog eens te gaan bekijken. Nigel Mansell blijft zich intussen verbazen over de veiligheid in de sport.

In de afgelopen jaren is veel veranderd in de koningsklasse van de autosport. De meest in het oog springende aanpassing is de Halo. De rand om de cockpit moet de coureurs beschermen voor rondvliegende objecten en redde het leven van meerdere coureurs. Voor de oudere generatie coureurs is het elke keer weer bijzonder dat een coureur ongehavend uitstapt.

1994

Enkelvoudig wereldkampioen Nigel Mansell zag het in zijn tijd vaak fout gaan. De Brit haalt het pikzwarte weekend in Imola in 1994 aan waar Ayrton Senna en Roland Ratzenberger overleden. In gesprek met Adrian Flux is Mansell eerlijk: "Je hebt het over mensen die stierven maar er raakten ook veel mensen gewond. Mensen braken armen, benen of hun rug. Ze waren daardoor de rest van hun leven niet meer instaat een Formule 1-wagen te besturen. In 1994 veranderde het perspectief van de Formule 1 ruim een maand na het fatale weekend."

Huiveren

Voor Mansell en zijn generatiegenoten is en blijft het bijzonder dat coureurs tegenwoordig vaak kunnen weglopen na een crash. De Brit is er duidelijk over: "De coureurs hebben het gevoel dat ze supermensen zijn. Ze kunnen een verschrikkelijk ongeluk krijgen en dan gewoon weglopen. Het is verbazingwekkend. Soms huiveren de oudere coureurs en denken ze dat het verschrikkelijk is. De coureurs stapt dan gewoon uit en gaat terug naar de pits. Ze zijn dan in orde en dat is fantastisch."