Alpine wil Alonso niet vroegtijdig ontslaan: "Hij presteert op een hoog niveau"

De zomerstop verliep alles behalve rustig voor het team van Alpine. Fernando Alonso maakte immers bekend dat hij voor volgend seizoen overstapt naar Aston Martin. Alpine kondigde Oscar Piastri aan als vervanger maar de Australiër ontkende. Ondanks de opvallende situatie wil men in het restant van het seizoen zo goed mogelijk presteren met Alonso.

De transfer van Alonso kwam voor velen als een verrassing, ook Alpine vernam het nieuws via het bijbehorende persbericht. Het was een opvallend feit maar het heeft er niet voor gezorgd dat de onderlinge banden zijn bekoeld. Bij het team heeft men nog veel vertrouwen in de Spanjaard en dat straalt het team maar wat graag uit.

Vervangen

Alpine-teambaas Otmar Szafnauer moet er niet aan denken om Alonso te ontslaan. Szafnauer sluit het volledig uit als hij in gesprek met El Confidencial krijgt hij de vraag of hij de samenwerking met Alonso vroegtijdig gaat beëindigen: "Nee, zeker niet. Waarom zouden we hem moeten vervangen? Hij is een fantastische coureur en hij presteert nog steeds op een zeer hoog niveau."

Szafnauer denkt dat Alonso nog een belangrijke rol kan gaan spelen in de strijd met het team van McLaren. De teambaas denkt dat Alonso en teammaat Esteban Ocon de juiste wapens in handen hebben: "Fernando is een van onze beste troeven. Als we met Fernando en Esteban elk weekend punten kunnen scoren, dan kan dit ervoor zorgen dat we McLaren kunnen gaan verslaan in het constructeurskampioenschap."