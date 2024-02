Szafnauer haalt uit naar Alpine: "Dat kun je niet zomaar doen"

Otmar Szafnauer zit al ruim een half jaar zonder baan. Hij werd vorig jaar weggestuurd als teambaas van het team van Alpine en sindsdien is er nog geen nieuw avontuur op zijn pad gekomen. Szafnauer baalt nog altijd van zijn exit en hij stelt dat men bij Alpine niet goed heeft gehandeld.

De leiding van Alpine haalde afgelopen zomer de bezem door het team. Men maakte bekend dat Szafnauer en Alan Permane na het Belgische Grand Prix-weekend zouden vertrekken bij het team. Dit gebeurde en sindsdien is Bruno Famin de teambaas van Alpine. Hij werd aangesteld als interim teambaas, maar hij doet rustig aan met de zoektocht naar een nieuwe teambaas. Permane heeft inmiddels een nieuwe job gevonden bij Visa Cash App RB, terwijl Szafnauer nog thuis zit.

Egoïstisch

Szafnauer baalt als een stekker van het feit dat hij werd ontslagen door het team van Alpine. De teambaas laat aan Motor Sport Magazine weten hoe de zaak in elkaar stak: "Dit klinkt misschien egoïstisch, maar ik weet zeker dat ik een goede job leverde bij Alpine en dat ik ook de juiste veranderingen doorvoerde. Ik zag teamleiders veranderingen doorvoeren omdat ze dingen wilden veranderen, ze wilden aan de eigenaren laten zien dat ze iets deden."

Bazen

Volgens Szafnauer ligt hier ook het probleem. Hij zag het misgaan bij Alpine en hij denkt dat hij hierdoor is ontslagen door de renstal: "Het probleem is dat ze vaak de veranderingen niet begrijpen. Als je een situatie zoals bij Alpine hebt, moet je eerst begrijpen wat er speelt. Je moet weten wat goed is en wat je moet aanpassen, zoiets kan je niet zomaar doen. De grote bazen van Alpine wilden te snel succes zien. Ik vertelde ze wat mogelijk was, maar ze zeiden dat ze daar geen tijd voor hadden."