Voormalig Ferrari-kopstuk eist vertrek strategisch directeur: "Nooit een positieve indruk achtergelaten"

Het team van Ferrari is momenteel bezig met aardig sterk seizoen. Ferrari vecht met Red Bull Racing om de zeges maar staat wel zeer ver achter in het wereldkampioenschap. Deze achterstand valt voor een gedeelte te wijten aan problemen en blunders van Ferrari zelf. De kritiek op het team begint dan ook stevig toe te nemen.

In de eerste seizoenshelft van dit seizoen vielen Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc meermaals uit met betrouwbaarheidsproblemen. Maar niet alleen deze problemen zorgen voor puntenverlies, ook de tactiek van Ferrari valt regelmatig tegen. In Hongarije gooide men bijvoorbeeld een goed resultaat van Leclerc weg door hem de baan op te sturen op de slecht presterende harde band.

Elkann

Het geklungel op tactisch gebied leidt tot ergernis bij veel fans en volgers. Men is dan ook van mening dat er moet worden gekeken naar een mogelijke ontslagronde. Ook voormalig Ferrari-kopstuk Cesare Fiorio hoopt op verandering. In gesprek met Autosprint is hij duidelijk: "Ik had verwacht dat John Elkann (executive chairman van Ferrari, red.) actie zou ondernemen na Hongarije. Jammer genoeg zijn er al veel fouten gemaakt."

Rueda

Fiorio is echter van mening dat Ferrari-teambaas Mattia Binotto niet moet vertrekken. De Italiaan looft Binotto aangezien hij weer een winnend team van Ferrari heeft gemaakt. Volgens Fiorio moet strategisch directeur Inaki Rueda wel vrezen voor zijn baan: "Binotto mag blijven maar dat geldt niet voor Rueda. Hij heeft nooit echt een positieve indruk achter gelaten bij de teams waarvoor hij werkte."