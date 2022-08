Video: McLaren deelt beelden van klassiekers in ochtendlicht

De Formule 1-wereld bevindt zich momenteel midden in de zomerstop. De coureurs en de teammedewerkers zijn op vakantie of hebben vrij. Toch doen de teams en nog alles aan om de fans te vermaken totdat het circus weer losbarst in België aan het einde van deze maand.

Het team van McLaren probeert de fans in ieder geval bij de les te houden. Op de sociale kanalen deelt het team veelvuldig allerlei content. Het social media-team vertrok in alle vroegte naar het McLaren Technology Centre op de fans te laten zien hoe de historische wagens in het gebouw staan te schitteren in het ochtendlicht.