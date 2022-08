Alpine wacht nog met opvullen tweede zitje

Bij Alpine komt een stoeltje vrij vanaf 2023 door het vertrek van Fernando Alonso naar Aston Martin. De Franse renstal wil waardig afscheid nemen van de tweevoudig kampioen, maar over wie in zijn voetsporen treedt, blijft voorlopig onbekend.

Alpine zegt via social media. "We kijken ernaar uit om de rest van het seizoen 2022 af te sluiten met Fernando in het blauw, en we zullen tot de laatste ronde in november tot het maximum blijven pushen. Het team zal te zijner tijd de line-up van de coureurs voor het Formule 1-seizoen van 2023 bekendmaken."

Piastri grootste kanshebber?

Alpine-junior Oscar Piastri zit op poleposition om het stoeltje van Alonso over te nemen. De CEO van het Franse merk heeft al meerdere malen laten doorschemeren dat hij de talentvolle Australiër op de grid wil hebben vanaf 2023. Doordat Alpine niet verder gaat met Alonso, is er sowieso een zitje beschikbaar.

Piastri maakte in de junior-categorieën enorme indruk door achter elkaar het kampioenschap van de F4, F3 en F2 op zijn naam te schrijven. Dit seizoen is Piastri reservecoureur van Alpine.