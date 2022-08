Opvallende zegereeks W Series-coureur Chadwick ten einde

In Hongarije komt dit weekend niet alleen de Formule 1 in actie. In het voorprogramma op de Hungaroring komt dit weekend bijvoorbeeld ook weer de W Series in actie, de klasse voor getalenteerde vrouwelijke coureurs. In tegenstelling tot de Formule 1 is er hier slechts één coureur die er met de kop en schouders bovenuit steekt: Jamie Chadwick.

Chadwick wist zeven races op rij op haar naam te schrijven. De Britse is dan ook de regerend wereldkampioene en lijkt klaar voor een stap hogerop. Ze werd dan ook gezien als de grote favoriet voor de W Series-race op de Hungaroring van gisteren. Ze moest de race echter wel vanaf de vijfde plaats starten, een inhaalrace was dus de opdracht.

Opvallend genoeg ging in de zege op het circuit nabij Boedapest niet naar Chadwick. De zegereeks van de bekendste W Series-coureur is dus gesneuveld. Ze kwam in Hongarije als tweede over de streep achter haar landgenote Alice Powell. Powell begon de race vanaf de pole position en mocht dus juichen. Het podium in de vrouwenklasse werd compleet gemaakt door de Nederlandse Beitske Visser.