Bottas: "Luister naar stem van coureurs over selectie van sprintrace-circuits"

Valtteri Bottas meent dat de top van de F1 de meningen van hem en zijn mede-coureurs zwaarder moet wegen als het gaat over de keuze van sprintrace-circuits vanaf volgend seizoen. Het plan is om volgend seizoen het aantal sprintraces uit te breiden naar zes.

Ondanks dat de support voor sprintraces van globale F1 fans en supporters niet heel groot is, heeft de top van F1 al snel het idee, dat voor het eerst officieel gebruikt is in vorig seizoen tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië, geprezen als een groot succes. Het plan om dit seizoen al oorspronkelijk zes sprintraces af te werken werd afgewezen door de F1-teams vanwege de nieuwe budgetcap, wat inhoudt dat de teams per dit seizoen “maar” een budget hebben van $140 miljoen.

Menigeen van de rijders op de F1-grid hebben zachtjesaan hun commentaar geleverd over hoe weinig actie en spanning er op de baan was tijdens de laatste sprintrace, dat zich afspeelde op de Red Bull Ring in Oostenrijk. Bottas gelooft dat de sleutel voor succes met de sprintraces ligt in welke circuits er gekozen worden, welke naar eigen zeggen circuits zou kiezen die één-derde van een Grand Prix-afstand zouden moeten zijn. De Fin zegt dat de coureurs ‘ongetwijfeld’ moeten worden geraadpleegd over welke circuits dit nou daadwerkelijk zouden moeten zijn.

“Je moet de banen heel zorgvuldig uitkiezen”, zegt de Alfa Romeo coureur. Bottas laat weten dat hij nog steeds open is voor het idee voor het houden van sprintraces, maar gelooft dat de laatste sprintrace in Oostenrijk een slechtere keuze is dan ‘bijvoorbeeld Silverstone’.

De mogelijkheid voor de F1-coureurs om hun stem te laten horen over welke circuits zij graag zouden zien, zou natuurlijk ook voor moeilijkheden kunnen zorgen. Een situatie zou kunnen ontstaan waar rijders, met het doel in het achterhoofd om zo veel mogelijk punten te scoren, de circuits zouden kiezen waar zij denken het meest uit te kunnen halen. Bottas geeft in ieder geval aan dat het team’s C42 chassis niet heel goed mee kan met de rest tijdens de kortere raceafstanden: “Voor ons lijkt het er zeker wel op dat hoe langer de raceafstand is, hoe beter het is voor de auto. Ik denk dat onze auto best goed is op de banden. In het begin (tijdens de laatste sprintrace) hadden we moeite om de rest bij te houden met de auto’s voor ons, maar op het einde was het andersom.”