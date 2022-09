"Verstappen schuift als laatste aan bij gebruikelijke persconferenties"

Dit weekend staat de Oostenrijkse Grand Prix op het programma. De heren coureurs moeten zich voorbereiden op een hectisch weekend want er wordt weer een sprint afgewerkt op het circuit van Spielberg. Vandaag verschijnen de coureurs voor het eerst voor de internationale media, de persconferenties zijn sinds vorige week immers weer op donderdag.

Aan het begin van het seizoen werd er geëxperimenteerd met de persconferenties op vrijdagochtend. Dit viel echter niet bepaald goed bij de coureurs en de donderdagse persconferenties hebben nu dus hun comeback gemaakt. Valtteri Bottas, Lance Stroll, Daniel Ricciardo, George Russell en Alexander Albon zullen vanmiddag als eerste groep aanschuiven in de perszaal.

Vijvendertig minuten later schuift de tweede groep aan voor de internationale media. Ditmaal nemen Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Carlos Sainz, Kevin Magnussen en Max Verstappen plaats in de welbekende stoelen. De overige coureurs moeten zich verplicht melden bij de TV pen. Ook hier werkt men in twee groepen. Vorige week werd er in Silverstone voor het eerst gewerkt met dit format van persverplichtingen.