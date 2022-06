Latifi genoot van thuisrace ondanks 16ste plaats: "Het was geweldig"

Nicholas Latifi reed afgelopen weekend in Montreal zijn eerste thuisrace uit zijn loopbaan. De Williams-coureur had door de coronacrisis nog geen enkele keer in zijn eigen Canada kunnen racen. Afgelopen weekend was het eindelijk zover en Latifi genoot met volle teugen van het teruggekeerde evenement.

Voorafgaand de race beleefde Latifi enkele bijzondere momenten met zijn fans. De verwachtingen voor de race waren niet hooggespannen, de Canadees is niet bepaald bezig met een sterk seizoen. De Grand Prix verliep kleurloos voor Latifi en uiteindelijk kwam hij als zestiende over de streep. Zijn landgenoot Lance Stroll pakte wel een puntje en daardoor kon het publiek toch nog juichen.

Ondanks het slechte resultaat had Latifi toch genoten van zijn eerste thuisrace. Hij genoot van de sfeer en de vele fans, hij deelde zijn ervaringen met de media-afdeling van de Formule 1: "Ik denk dat de algehele beleving van het weekend nogal speciaal was. Het was fantastisch om eindelijk voor eigen publiek te rijden en de support te voelen. Mijn familie, vrienden en fans zaten allemaal op de tribunes. Het was geweldig. Als je het hebt over de actie op de baan, dan viel er niets te genieten. We kwamen snelheid tekort. We moeten begrijpen waardoor dat kwam want we hebben geen antwoorden."