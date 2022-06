Wittich verduidelijkt regels over ingang pitlane

Het circuit in Bakoe is een vreemde eend in de bijt. Het lange rechte stuk is immers veel langer dan op andere circuits. Dat betekent ook dat de coureurs met veel hogere snelheden op de ingang van de pits afkomen dan normaal. Tijdens de eerste vrije trainingen ontstonden er problemen dus heeft men ingegrepen.

Wedstrijdleider van dienst Niels Wittich heeft de regels omtrent de ingang van de pits verduidelijkt. Het is immers zo dat de ideale lijn in Bakoe dichtbij de streep van de ingang ligt. Dat betekent dat de coureurs tijdens een snelle ronde de lijn kunnen overschrijden. Hierdoor is het voor andere coureurs onduidelijk of de voorligger de pits induikt of niet. Om deze verwarring te voorkomen heeft Wittich ingegrepen.

Een coureur die nu de pits in wil rijden moet zich al duidelijk aan de linkerkant van de witte lijn bevinden. Deze streep mag men dan niet meer overschrijden. Coureurs die bezig zijn met een snelle ronde mogen niet binnen de lijnen rijden na een speciale stippellijn. Na deze speciale stippellijn is het niet toegestaan om over de pit entry-lijn te gaan tijdens een snelle ronde.