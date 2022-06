Alfa Romeo rijdt met uniek livery in Azerbeidzjan

Het team van Alfa Romeo rijdt dit weekend in Azerbeidzjan rond met een iets andere kleurstelling dan normaal. De wagens van Valtteri Bottas en Guanyu Zhou zijn in de straten van Bakoe namelijk voorzien van een groene engine cover, normaliter is deze rood van kleur. De wijziging heeft alles te maken met het automerk Alfa Romeo.

De Alfa's zien er dit weekend uit als een soort Italiaanse vlag, wat ook de bedoeling is. De kleurstelling is aangepast om de komst van de nieuwe Alfa Romeo Tonale te vieren. Voor deze gelegenheid is de kleurstelling dus aangepast, de livery is ontworpen door Alfa's Centro Stile. Het gaat om een eenmalige livery dus in Canada zullen de wagens weer gewoon rood en wit gekleurd zijn.