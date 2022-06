Wat doet het weer in Azerbeidzjan?

Aankomend weekend staat de Grand Prix van Azerbeidzjan weer op het programma. De races op het circuit in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe waren in het verleden regelmatig een enorme chaos. Het weer kan tevens een rol spelen in het verloop van de race, dat bleek maar weer eens in Monaco.

In Bakoe hoeven de heren coureurs aankomend weekend geen rekening te houden met een regenrace. Op zowel de vrijdag, de zaterdag als de zondag zal het namelijk droog blijven. Het weer in Bakoe is zeer aangenaam, tijdens de vrije trainingen op vrijdag zal de zon volop aanwezig zijn er wordt het ongeveer 25 graden Celsius. Op zaterdag is het nog warmer en mag men rekening houden met zo'n 29 graden.

Tijdens de race, die start om 13:00 Nederlandse tijd, zijn de weersomstandigheden vergelijkbaar met die van de zaterdag. Het lijkt dus een rustig weekend qua weet te worden maar de coureurs moeten rekening houden met de wind. Op de eerste twee dagen van het weekend staat er een aardige noordenwind, deze kan tussen de gebouwen in de stad voor forse windvlagen zorgen. Op zondag waait het minder hard maar moet men wel rekening houden met verraderlijke windvlagen.