Formule 1 deelt eerste beelden F1 Manager-game

De Formule 1 introduceert dit jaar niet één maar twee nieuwe games. Naast de gebruikelijke Formule 1-game komt men ook met een gloednieuw concept: F1 Manager 2022. De naam van de game verklapt al waar de game omdraait, het managen van een Formule 1-team. Gisteren kwamen de eerste beelden naar buiten.

De game was enkele maanden geleden al aangekondigd maar beelden van de game bleven achterwege. Gisteren kwam daar verandering in en deelde men een trailer en veel nieuwe informatie. De game komt uit op 25 augustus maar is nu al te pre orderen. De game wordt beschikbaar op Steam, de Epic Games Store en is speelbaar op de Playstation 4, Playstation 5, Xbox One en Xbox Series X/S.