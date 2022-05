Consumentenbond eist compensatie voor Viaplay-kijkers

Sinds dit seizoen is de Formule 1 in Nederland te zien bij de nieuwe streamingsdienst Viaplay. De dienst van het Scandinavische NENT nam de uitzendrechten over van Ziggo Sport en de verwachtingen waren hooggespannen. Na de eerste maanden zijn de klachten van Formule 1-fans niet mals.

Op de sociale media regent het klachten over bijvoorbeeld slecht werkende streams en de tegenvallende beeldkwaliteit van de streams. De klachten worden steeds hardnekkiger en men wil dat Viaplay gaat ingrijpen om de problemen op te lossen. De Consumentenbond en de Autoriteit Consument & Markt (ACM) mengen zich nu in de discussie omtrent de streamingsdienst van NENT.

Compensatie

In een uitzending van het BNNVARA-programma Kassa werden de problemen met Viaplay aangekaart. De Consumentenbond deelde hier mee dat ze Viaplay een week de tijd geven om met een compensatievoorstel te komen. Ook de ACM liet in de uitzending weten dat ze er bij de Zweedse toezichthouder aandringen voor een oplossing van de problemen in Nederland. Naast de klachten over de kwaliteit van de stream komen er bij het BNNVARA-programma eveneens veel klachten binnen over de bereikbaarheid van de klantenservice van Viaplay.

Reactie

De Scandinavische streamingsdienst werd door het programma om een reactie gevraagd op de problemen. Viaplay liet weten dat ze de klachten van de Viaplay-klanten zeer serieus nemen. In een reactie aan het programma van BBNVARA spreekt men het uit: "Wij werken continu om aan de hoge verwachtingen te voldoen en we vragen elke klant die problemen ervaart direct contact met ons op te nemen. Elke klant is anders en we ondersteunen veel soorten apparaten dus dit is de meest efficiënte manier om ondersteuning te krijgen."