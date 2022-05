Video: De snelste pitstops van Monaco in beeld

Sergio Perez won afgelopen weekend de Grand Prix van Monaco op een zeer knappe wijze. De Mexicaan kreeg de leiding in handen na de tweede serie pitstops. Hij kon zijn team Red Bull Racing bedanken aangezien zijn team een perfect uitgevoerde strategie had bedacht voor hem en zijn teamgenoot Max Verstappen.

De pitstop van Perez was eveneens de snelste van de wedstrijd, de Oostenrijkse renstal kwam wederom goed voor de dag. Ook de pitcrews van Alpine en McLaren deden hun werk zeer goed. Fernando Alonso en Lando Norris werden weer snel op pad gestuurd door hun teams.

This rapid change proved pivotal in Sergio Perez's #MonacoGP victory! 💪



It's @redbullracing's third DHL Fastest Pit Stop Award of 2022 ➡️ https://t.co/yEDKIxqgNt@DHL_Motorsports | #MomentsThatDeliver pic.twitter.com/lJh7hpT3Mo