Bottas steekt de draak met regenval

De Grand Prix van Monaco werd gisteren geteisterd door een hevige regenval voor de start van de race. Hierdoor lag de Grand Prix ongeveer een uur stil voordat men van start kon gaan. In de tussentijd vroeg iedereen zich af hoelang de pauze nog ging duren en zocht iedereen een manier om de tijd te doden.

Ook Valtteri Bottas verveelde zich en besloot zijn social media-team aan de slag te zetten. Op zijn Twitter verscheen tijdens de rode vlag namelijk een bewerkte foto van de situatie. Bottas zijn bekende blote billen-foto is gefotoshopt in de plassen in de straten van Monaco. De fans van de Fin kunnen er wel om lachen.