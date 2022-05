De Vries: "Snap niet waar al die geruchten vandaan komen"

Zowel Nicholas Latifi als Nyck de Vries hebben geruchten dat ze momenteel strijden om het Williams-racestoeltje van tafel geveegd. In Barcelona maakte regerend Formule E-coureur de Vries zijn debuut tijdens een F1-raceweekend. Hij nam plaats in de Williams van Alexander Albon en ging de strijd aan met de Canadees Latifi die hij wist te verslaan.

Vorige week beweerde een bekende Canadese journalist dat een deal voor de 27-jarige Nederlander de Vries om de worstelende Latifi te vervangen al rond was - en trok het verhaal vervolgens weer in. Latifi vond het lachwekkend: "Toen ik het bericht zag, moest ik lachen omdat het duidelijk niet het geval was - ik ben er nog steeds."

Ontkenning

Ook De Vries bagatelliseerde het gerucht. De Nederlander reageerde: "De persdame van Williams heeft me erover verteld, maar ik volg de geruchten op sociale media niet op de voet."

Hij stak echter niet onder stoelen of banken dat hij blij was Latifi net voor te zijn gebleven op wat een cruciaal moment in zijn carrière zou kunnen zijn. De Vries: "We zitten in een competitieve sport. Uiteindelijk is je teamgenoot de eerste met wie je wordt vergeleken, maar ik had geen specifiek doel om mijn teamgenoot te verslaan."

Kleine kans

Op de vraag of het uiteindelijke resultaat zijn Formule 1-raceaspiraties een boost geeft, zei de Vries echter dat hij geen idee heeft. "Ik weet niet wat de toekomst brengt, dat heb ik niet in de hand. Laat ik het zo zeggen: normaal gesproken ben ik niet zo nerveus. Als je zo'n kans krijgt, wil je niet alleen meedoen, je wilt laten zien wat je kunt."

Voormalig Nederlands F1-coureur Giedo van der Garde acht de kans dat de Vries op het punt staat Latifi te verdringen echter heel klein. Op Radio 1 zei hij: "Als je kunt laten zien wat hij meteen heeft gedaan tegen iemand die al drie jaar in de Formule 1 zit, dan oprecht petje af."

"Maar ik denk dat de kans dat hij het van Latifi zal overnemen heel klein is. Latifi brengt veel geld met zich mee, al gaat het natuurlijk ook om de prestaties. Als de prestaties uitblijven, kan het zomaar zijn dat Williams bij de Vries terechtkomt. Vooralsnog acht ik die kans echter erg klein."