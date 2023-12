Van der Garde hangt helm aan de wilgen

Voormalig Formule 1-coureur Giedo van der Garde is definitief gestopt met autoracen. De Nederlander was in de afgelopen jaren actief in de enduranceracerij. Dit weekend kondigde hij aan dat hij zijn helm aan de wilgen hangt. "Een bericht aan de racerij. De fans, de rijders. Bedankt, het was een waanzinnig avontuur", zo schreef de Nederlander onder andere op sociale media.

Van der Garde reed Formule 1 in 2013 voor Caterham. Het jaar daarop was hij testcoureur voor Sauber. Maar Van der Garde werd het meest bekend door een geschil met zijn Zwitserse werkgever. In 2015 had de analist van ViaPlay een racecontract, maar de teamleiding besloot op het allerlaatste moment zijn overeenkomst te verscheuren voordat de eerste Grand Prix in Australië zou starten omdat twee coureurs met veel betere sponsordeals stonden te trappelen. Met zijn helm en racepak kwam Van der Garde opdraven, maar instappen in de Sauber was absoluut geen reëele optie meer, zelfs niet na gewonnen rechtzaken naderhand. De zaak werd geschikt, waarschijnlijk met tussenkomst van F1-baas Bernie Ecclestone, en Van der Garde kreeg naar verluid miljoenen op zijn bank bijgeschreven.

Hij reed in de afgelopen jaren vooral in de enduranceracerij. Dit jaar in WEC voor United Autosports en racete dit jaar Le Mans voor Graff en IMSA voor TDS Racing. De jaren daarvoor vormde hij een onderdeel van het Jumbo raceteam in het langeafstandsracen en kwam daar uit in de LMP2 van het wereldkampioenschap.

Hieronder de videoboodschap waarin hij terug blikte op zijn carrière.