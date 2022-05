'Ferrari gaat verf verwijderen om gewicht te besparen'

Het team van Ferrari is momenteel in een stevig duel verwikkeld met concurrent Red Bull Racing. De twee renstallen zijn overduidelijk sneller dan de rest van de teams en ze hebben de zeges vooralsnog verdeeld. Ferrari-coureur Charles Leclerc wist tweemaal te winnen terwijl Red Bull-kopman Max Verstappen driemaal won.

Over een ruime week staat de Grand Prix van Spanje op het programma. Traditioneel gezien introduceren veel teams op het circuit van Barcelona nieuwe updates en het lijkt erop dat Ferrari dat ook van plan is. Naar verluid heeft Charles Leclerc al mogen proeven aan de nieuwe updates tijdens een filmdag op het circuit van Monza.

Verf

Eén van de mogelijke updates ligt op het gebied van het gewicht. Veel teams zitten ver boven het minimumgewicht en ook Ferrari zou niet die problemen kampen. Tegenover Motorsport.com hintte teambaas Mattia Binotto al op een aanpassing op verfgebied: "Ik weet alleen nog niet met welke kleur we rijden in Barcelona. Ik denk er nog maar heel eventjes over na, denk ik zo."

700 gram

Volgens Motorsort.com hint Binotto hier op een aanpassing van de lak. Meerdere teams hebben al zeer veel verf van de wagen verwijderd om gewicht te besparen, onder andere Williams en McLaren hebben die tactiek toegepast. Volgens de publicatie gaat Ferrari op een iets andere manier verf verwijderen. Men zou namelijk de blanke lak willen verwijderen. Deze verf geeft de wagens de kenmerkende glans en zou 700 gram kunnen schelen."