Capito bevestigt dat Williams met Audi wil praten

De komst van Volkswagen Group-merken Audi en Porsche naar de Formule 1 is zo goed als zeker. Enkele weken geleden kondigde de topman van Volkswagen al aan dat de twee merken de sport gaan betreden. De merken zelf zwijgen nog maar een aankondiging wordt door iedereen wel verwacht.

Op welk manier Porsche en Audi de sport gaan betreden is nog niet geheel duidelijk. Porsche wordt in verband gebracht met een verregaande samenwerking met het topteam van Red Bull Racing. Audi zou het liefste op een innige manier een deal aan gaan met een team. Volgens meerdere media hebben ze al enkele reusachtige geldbedragen geboden om met McLaren samen te gaan werken.

Maar het is ook goed mogelijk dat men gaat samenwerken met het team van Williams. De teambaas van Williams, Jost Capito, heeft een verleden bij de rallytak van Volkswagen en is dus geen onbekende voor de Duitsers. Tegenover Auto Bild spreekt Capito zich uit over de Audi-verhalen: "Het is voor elk team interessant om samen te werken met een automerk. Als ze echt iets hebben besloten, dan zullen we ook gaan praten."

Motorreglementen

Capito denkt echter dat het nog wel eventjes duurt voordat er meer duidelijkheid komt vanuit Audi en Porsche. De Williams-teambaas volgt de zaak echter wel duidelijk op de voet: "Er is nog geen definitieve go en de nieuwe motorreglementen zijn ook nog niet definitief vastgesteld. Zover ik weet hangt de beslissing van de Volkswagen Group ook af van de motorreglementen. Ik denk dat dit rond komt in de komende weken en dan zien we wel verder."