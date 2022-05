Grand Prix van Miami breekt kijkcijferrecords in de VS

De Grand Prix van Miami van afgelopen weekend was één groot Amerikaans feestje. De race rondom het Hard Rock Stadium in Miami Gardens is één van de twee Amerikaanse races die dit seizoen op de kalender staat, later volgt nog Austin. De race in Miami was in ieder geval een groot succes.

De tribunes rondom het circuit zaten propvol en het was overduidelijk dat de sport aan populariteit heeft gewonnen in de Verenigde Staten. Vanzelfsprekend komt dit mede door de succesvolle Netflix-reeks Drive to Survive. De gloednieuwe Grand Prix was afgelopen weekend ook een kijkcijferkanon in het reusachtige land aan de andere kant van de oceaan.

De Grand Prix van Miami brak afgelopen weekend namelijk een kijkcijferrecord in de Verenigde Staten. ESPN zond de race uit en ze lieten gisteren weten dat er gemiddeld 2,6 miljoen mensen naar de race keken, het is een nieuw record in het land. De kijkersaantallen piekten zelfs naar 2,9 miljoen mensen en hiermee werd het vorige record aan flarden gereden. Volgens ESPN passen deze kijkcijfers overduidelijk in het beeld. Volgens de zender liggen de kijkcijfers bij de eerste vijf races al 53 procent hoger dan in 2021, afgelopen seizoen was het succesvolste seizoen ooit op de Amerikaanse televisie.