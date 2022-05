Organisatie Miami luistert naar kritiek van coureurs: "Dat is natuurlijk niet goed"

Het gloednieuwe circuit in Miami viel afgelopen weekend niet bepaald in de smaak bij de coureurs. Het circuit rondom het Hard Rock Stadium in Miami Gardens was spectaculair maar de layout en het asfalt kregen te maken met veel kritiek. Vooral de krappe chicane viel niet in de smaak.

Voorafgaand het weekend was al duidelijk dat de nieuwe baan een uitdaging zou worden. Maar eenmaal aangekomen in Miami kwamen de coureurs erachter dat er buiten de ideale lijn wel zeer veel viezigheid lag. Ook de zeer krappe chicane was een bron van kritiek, vooral na de crashes van Carlos Sainz en Esteban Ocon kwamen er veel harde woorden.

Chicane

De organisatie van de race communiceerde dat het de bedoeling was om spektakel te organiseren. De grote man van de race, Tom Garfinkel, liet aan Motorsport.com weten naar kritiek te luisteren: "We gaan veranderen wat er veranderd moet worden om de baan beter te maken. Ik denk dat wij niet genoeg hebben overbracht waarom we die chicane hebben. Het was noodzakelijk zodat het circuit lang genoeg was en zodat de rest van de baan geweldig zou zijn. Het gedeelte was nogal lastig want we moeten de auto's afremmen vanwege onvoldoende uitloop. Misschien is er een manier om dit te verbeteren maar het is noodzakelijk om de snelheid te verlagen."

Asfalt

Garfinkel heeft ook meegekregen dat de coureurs niet geheel tevreden waren met de ondergrond in Miami. De grote heer geeft aan ook hier naar te luisteren: "We gaan dit evalueren, we willen dit oplossen. Als men niet buiten de ideale lijn kunnen komen dan wordt er amper ingehaald. Dat is natuurlijk niet goed, ik wil zoveel mogelijk inhaalacties zien. We gaan er goed naar kijken. We gaan veranderen wat er moet worden veranderd."