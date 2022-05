Sainz blij met tweede stek: "Moest opbouwen na crash van gisteren"

Carlos Sainz begon zijn weekend in Miami niet op de gehoopte manier op de vrijdag. De Spaanse Ferrari-coureur crashte immers in de training en dat was niet voor de eerste keer in dit nog prille seizoen. Desondanks de teleurstelling kwam hij goed voor de dag op zaterdag.

In de kwalificatie ging het de Spanjaard daadwerkelijk voor de wind. In zijn alles beslissende tweede run reed hij een perfecte eerste sector maar daarna viel hij terug. Een tweede plaats achter teammaat Leclerc is niet slecht. Tegenover interviewster van dienst Danica Patrick was Sainz opgelucht: "Ik moest opbouwen na mijn harde crash van gisteren. Het was niet makkelijk om het vertrouwen terug te vinden op zo'n moeilijke baan zoals deze nieuwe in Miami. Ik bleef koel tot Q3 en toen noteerde ik een aantal goeie rondjes."

Sainz is dan ook niet heel erg rouwig met zijn tweede plaats in Miami Gardens. De Spanjaard leek na afloop zelfs opgelucht en hij verdiende zelfs een highfive van Danica Patrick: "Het was net niet genoeg voor de pole position maar als je kijk waar ik gisteren stond, dan pak ik dit met beide handen aan. Het kan zomaar eens een interessante dag gaan worden. Ik heb nog geen long run met veel benzine gedaan maar ik voel mij goed in de auto."