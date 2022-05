Circuit Miami op twee punten aangepast voorafgaand kwalificatie

Tijdens de derde vrije training eerder deze dag zag het circuit in Miami er iets anders uit dan gisteren. Er zijn namelijk twee maatregelen genomen door de organisatie in Miami Gardens. Een discussie in de rijdersbriefing heeft ervoor gezorgd dat men besloot actie te ondernemen.

De krappe ingang van de pitstraat was namelijk een mikpunt van zorgen. Bij de ingang van de pits bevindt zich namelijk een redelijk krappe chicane waar gisteren eveneens kerbstones lagen. In de chicane ging de snelheidslimiet van 80 kilometer per uur al in maar de coureurs maakten zich toch zorgen. De kerbs waren namelijk het kritiekpuntje, deze zouden in de race zomaar voor problemen kunnen zorgen. De wedstrijdleiding heeft geluisterd en vandaag waren de kerbs verdwenen en vervangen door paaltjes.

Ook in bocht 17 zijn er de nodige dingen aangepakt. Voorafgaand het weekend was er in de hairpin al schade aan het baanoppervlak, deze werd al snel verholpen. Er werd snel een nieuwe asfaltlaag gelegd maar men was toch niet geheel tevreden. Daarom werd er besloten om afgelopen nacht wederom de asfalteermachine erbij te pakken. Wedstrijdleider Niels Wittich liet de teams vanochtend weten dat de apex en de exit van bocht 17 opnieuw zijn geasfalteerd.