Latifi hekelt Piastri-geruchten: "Realiseer me dat mijn resultaten niet goed zijn"

Williams-coureur Nicholas Latifi beleeft niet de sterkste seizoenstart uit zijn loopbaan. De Canadees heeft moeite in het achterveld en stond al meermaals in de muur. Daarnaast moet Latifi aardig wat terrein toegeven op zijn nieuwe teamgenoot Alexander Albon. Inmiddels gaan er ook allerlei geruchten rond over zijn toekomst.

Latifi's positie bij Williams zou namelijk ernstig onder druk staan. Er gaan dan ook hardnekkig geruchten rond over een hoog aangeschreven vervanger. Er gaan namelijk verhalen rond over Oscar Piastri, de Australische regerend Formule 2-kampioen zou Latifi moeten gaan vervangen. Piastri is momenteel reservecoureur bij het team van Alpine en zou dan worden uitgeleend aan Williams.

Ergeren

Latifi ergert zich op zijn beurt enorm aan alle geruchten die rond gaan. De Canadees weerspreekt vanzelfsprekend de verhalen over zijn persoontje en Piastri. Tegenover het Canadese medium Le Journal de Montreal is hij glashelder: "Je moet geen aandacht geven aan alles wat er over mij wordt geschreven. Ik ben niet de enige die deze behandeling krijgt. Maar ik realiseer mij ook dat mijn resultaten niet zo sterk zijn. Ik moet meer doen."

Vertrouwen

Desondanks de verhalen en zijn prestaties wil Latifi zich weer laten zien. De Canadees wil graag zo snel mogelijk weer goed voor de dag komen. "Het is ook een zaak van vertrouwen. Ik weet vrijwel zeker dat net zo snel kan rijden als Alexander. Zijn leertijd achter het stuur van de nieuwe auto was ook nog eens veel korter."