Haas klaar met kopieerverhalen: "Wij kennen de regels"

Het team van Haas is om een enorm sterke manier aan het huidige seizoen begonnen. De Amerikaanse renstal zakte vorig seizoen volledig door het ijs. Dit jaar is alles echter anders en heeft het team na vier races al 15 punten gescoord. Voor Haas is het een succes maar de concurrentie bekijkt de prestaties met argusogen.

Volgens de criticasters kan men namelijk wat vraagtekens plaatsen bij de samenwerking tussen Haas en Ferrari. Het is algemeen bekend dat de twee teams inderdaad innig samenwerken maar de concurrentie vermoedt dat het geen zuivere koffie is. Bij Haas zijn ze niet te spreken over de kritiek van de andere renstallen.

Resta

Technisch directeur Simone Resta doet niets met de kritische geluiden. Het kopstuk wil zich alleen maar richten op zijn eigen werkgever. Tegenover Motorsport.com is Resta nogal fel: "Ik houd mij alleen bezig met mijn eigen werk en met onze eigen auto. Ik wil onze coureurs graag een betere bolide geven. Wij kennen gewoon de regels en we houden ons er dan ook aan. Wij willen graag vooruit, meer gaan we er niet over zeggen."

Overeenkomsten

Resta stelt zelfs dat andere teams ook kopieergedrag vertonen. De technische directeur van Haas heeft alle auto's naast elkaar gelegd en kwam tot een conclusie: "Kijk maar eens naar de foto's! Je ziet echt veel overeenkomsten. Ik zou zeggen, lever gewoon goed werk en focus je op jezelf. Ik denk dat men niet had zien aankomen dat een team zoals Haas mee zou vechten in de middenmoot. Maar zou gaat het nou eenmaal. We pushen en proberen beter te worden."