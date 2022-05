Horner: ''Er is oprecht respect tussen die twee''

Max Verstappen en Charles Leclerc zijn in 2022 grote rivalen van elkaar, net als in een ver verleden tijdens hun kartperiode. Toentertijd konden ze elkaar niet luchten, maar hedendaags is de sfeer wat gemoedelijker tussen de twee. Teambaas van Red Bull, Christian Horner zegt dat hun gezamenlijke racegeschiedenis hun huidige F1-rivaliteit een basis van 'respect' heeft gegeven.

'Ik denk dat ze zijn opgegroeid met karten en dat ze elkaar heel goed kennen'' , zei Horner. ‘Ze zijn van dezelfde generatie en er is een oprecht respect tussen de twee.''

Horner zegt verder dat hij een soortgelijk gevecht met Ferrari verwacht als Red Bull met Mercedes in 2021. "Ferrari heeft een geweldige auto, ze hebben geweldige coureurs", zei Horner. ‘Ze hebben pech gehad in Imola. Maar ze zullen zeker super competitief zijn in Miami. En ik denk dat dat het hele seizoen zo zal zijn.''



De Grand Prix van Miami staat dit weekend op het programma. De achterstand van Verstappen op Leclerc bedraagt 27 punten.